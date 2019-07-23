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Цымбалюк-Романовская стала называть Шаляпина «будущим отцом»

Не исключено, что пианистка из Киева беременна.

Цымбалюк-Романовская стала называть Шаляпина «будущим отцом»
Цымбалюк-Романовская может быть беременна от Шаляпина/globallookpress.com

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram опубликовала снимок, сделанный на берегу Черного моря в Сочи. На фотографии она в красивом красном купальнике. Между тем пользователи стали интересоваться, куда подевался ее возлюбленный, музыкант Прохор Шаляпин, который ранее был вместе с ней в Сочи.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото
Цымбалюк-Романовская, возможно, беременна/instagram.com/vitalinaromanovskaya/?utm_source=ig_embed

В комментариях к посту Цымбалюк-Романовская объяснила его отсутствие. Она сказала, что мужчина вернулся на работу. Дело в том, что Шаляпин читает прогноз погоды на одном из телеканалов. Пользователей же смутила фраза Цымбалюк-Романовской: «Он не жених, а будущий отец». Правда, при этом экс-супруга актера Армена Джигарханяна поставила смайлик.

Часть пользователей стали полагать, что Виталина под фразой «будущий отец» имела в виду и собственную причастность к ней, возможно, как думают некоторые, именно она и беременна. Правда, нашлись и те, кто напомнил, что на днях родила бывшая возлюбленная Шаляпина Татьяна Гудзева. Женщина уверяет, что ребенок именно от музыканта. Сам Шаляпин между тем утверждает, что он не является отцом. Певец даже готов пройти ДНК-тест.

Напомним, что не так давно в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Прохор Шаляпин рассказывал, что в ближайшее время они заводить детей с Виталиной Цымбалюк-Романовской не планируют.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинСочиТатьяна Гудзева

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Цымбалюк-Романовская стала называть Шаляпина «будущим отцом»
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