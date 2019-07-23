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Елизавета II пожелала срочно встретиться с новым премьером

Главой кабинета министров Великобритании снова назначили Бориса Джонсона.

Елизавета II пожелала срочно встретиться с новым премьером
Елизавета II спешит встретиться с Борисом Джонсоном. Фото: Global Look Press

Королевский эксперт Кэти Николь рассказала, что Елизавета II была вынуждена отложить свой отъезд в шотландскую резиденцию Балморал из-за сложившейся в стране политической ситуации.

«Она ездит в графство Абердиншир каждое лето. Обычно она отправляется туда в середине июля и остается там до октября, после чего снова приступает к своим королевским обязанностям. Однако в этом году ей пришлось отложить поездку», — пояснила специалист.

«Предполагалось, что она уедет туда еще в минувший уик-энд. Однако в связи с назначением Бориса Джонсона премьером, по традиции королева должна с ним встретиться», — продолжила она.

«Как только это произойдет, королева тут же отправится в Шотландию, где будет проводить каникулы с семьей. Это одна из самых любимых резиденций Ее Величества, где она чувствует себя наиболее расслаблено», — отметила Кэти.

Она также добавила, что именно поэтому королева не хочет откладывать встречу с новым главой кабинета министров.

Тереза Мэй встретится с королевой в среду, 24 июля, чтобы сложить с себя полномочия премьера. После этого к ней приедет Борис Джонсон, чтобы получить формальное «благословение» монарха, пишет Express.

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Елизавета II пожелала срочно встретиться с новым премьером
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