Александр Петров раскрыл свою заветную детскую мечту

Александр Петров выступил на кинофестивале «ГОРЬКИЙ fest» в Нижнем Новгороде со своим большим шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Артист нашел время, чтобы побеседовать с корреспондентом портала Teleprogramma.pro и рассказал о своей заветной детской мечте.

Как признался актер, несмотря на признание и популярность, он до сих пор испытывает волнение перед выходом на сцену. Но перед большим скоплением людей он чувствует себя комфортно, «как рыба в воде». С раннего детства он мечтал собирать стадионы, как это произошло накануне на его выступлении, но не в качестве актера.

«У меня с детства была мечта стать рок-звездой! Но так как у меня нет талантов к пению и напрочь отсутствует слух, то я нашел другой способ», – с улыбкой говорит Петров.

По словам артиста, вместо него поют музыканты его команды. Сам же он просто читает стихи, но все равно получается настоящий рок-концерт.

Спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ Петров представляет 23 июля в Москве в последний раз. По словам звезды сериалов «Гоголь» и «Полицейский с Рублевки», сейчас у него начинается новый жизненный этап. В обозначенных выше фильмах он больше не появится, но у него есть много других творческих планов.