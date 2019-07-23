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Елизавета II оказалась не самым богатым монархом

Несмотря на то, что британская королева является самым известным монархом, она не вошла в топ-10 самых состоятельных глав государств.

Елизавета II оказалась не самым богатым монархом
Елизавету II "вышибли" из рейтинга самых богатых монархов. Фото: Global Look Press

Business Insider провел исследование, целью которого было выявить богатейших монархов мира. Оказалось, что, несмотря на свою популярность, в рейтинге место для Елизаветы II не нашлось.

Британскую королеву «вышибли» из списка менее известные, но зато более финансово обеспеченные «коллеги».

На десятой строчке расположился князь Монако Альберт II. Несмотря на небольшие размеры княжества, королевская семья считается одной из богатейших в Европе. Ее состояние оценивается в один миллиард долларов.

Девятое место занимает правитель Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. На его счету 1,2 миллиарда долларов, которые он получил благодаря запасам нефти и газа.

На восьмой позиции находится марокканский король Мухаммед VI. Он владеет 2,1 миллиарда долларов, на седьмой — Ханс-Адам II, правящий 15-й князь Лихтенштейна с 3,5 миллиарда долларов, а на шестой — Великий герцог Люксембурга Анри с 4 миллиардами долларов.

Такой же суммой, как герцог, владеет и Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов.

Перед ним идет Халифа ибн Зайд аль-Нахайян — президент ОАЭ и эмир Абу-Даби с 15 миллиардами долларов.

На три миллиарда долларов обогнал Халифа король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Это позволило ему занять третье почетное место.

«Серебро» досталось султану Брунея Хассаналу Болкиаху — на его счету находится кругленькая сумма в 20 миллиардов долларов.

Самым же богатым правителем оказался король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Он владеет 30 миллиардами долларов, пишет Express.

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Елизавета II оказалась не самым богатым монархом
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