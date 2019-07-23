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Александр Мясников рассказал о ежедневных запоях жены в Америке

Одно время телеведущий уже думал, что супругу не спасти от зависимости.

Александр Мясников рассказал о ежедневных запоях жены в Америке
Александр Мясников смирился с запоями жены/Кадр из программы "Судьба человека"

Телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников заявил в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», что его супруга была зависима от алкоголя. В один момент, по его признанию, он даже смирился и думал, что женщину не спасти. В то время она жила в Америке.

Александр Мясников и Борис Корчевников. Фото
Мясников одно время смирился с запоями жены/Кадр из программы «Судьба человека»

«Наташа не выдержала и запила. Трудно десять лет жить в другой стране. Осуждать, конечно, ее за тот поступок очень легко. Но мы не знаем, когда у кого какие вредные привычки проявятся. Осуждать за это я ее не могу. Дома я почти не появлялся, потому что работал по 90 часов в неделю. В пять утра уходил на работу и возвращался только на следующий день. Между нами в какой-то момент порвалась связь. Я был похож тогда на зомби. С запоями жены я просто смирился», — рассказал он.

При этом женщине удалось избавиться от вредной привычки. В один прекрасный день, как он отметил, жена сказала, что бросает пить, и слово сдержала. По словам Мясникова, с медицинской точки зрения это не поддается какому-то объяснению.

Также Мясников вспомнил, как его жена мучилась от язв на ногах. Ей было очень тяжело ходить. Помочь ей смогли только в Тибете. Причем язвы пропали везде. Он также не может до сих пор понять, как такое случилось, потому что медицине такие явления, как он считает, неподвластны.

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Тэги:

Александр МясниковАмерикаБорис КорчевниковНаталья МясниковаПрограмма "Судьба человека"

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Александр Мясников рассказал о ежедневных запоях жены в Америке
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