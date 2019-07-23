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Рассекречена связь Елизаветы II с британским аналогом «Дома-2»

Съемки реалити-шоу «Остров любви» проходят на фешенебельной вилле на Майорке.

Рассекречена связь Елизаветы II с британским аналогом «Дома-2»
Рассекречена "тайная связь" Елизаветы II с реалити-шоу. Фото: Global Look Press

Елизавета II обожает смотреть телевизор, однако заподозрить ее в том, что она смотрит реалити-шоу, сложно. Тем не менее, дотошные журналисты выявили ее «тайную связь» с британским аналогом «Дома-2. Остров Любви» (Love Island).

Оказывается, что телепроект ITV2 снимается на вилле, расположенной на Майорке, а недвижимость принадлежит мужу-миллиардеру одной из родственниц Ее Величества — Николасу Брошеку.

Он женат на принцессе Ингеборг Шлезвиг-Гольштейн — четвертой праправнучке королевы.

Бизнесмен Николас Брошек владеет виллой около маленького городка Сан-Лоренсо-дес-Кардассар на востоке Майорки. Он сдает ее ITV через одну из испанских компаний, пишет Express.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что королева Елизавета II обожает смотреть сериалы. Одним из самых ее любимых является «Чисто английское убийство».

Каждый год, отправляясь на каникулы в Шотландию, Ее Величество составляет список фильмов, которые ей записывают на DVD.

Многим это может показаться старомодным, но королеве нравится смотреть кино именно на дисках.

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«Дом-2. Остров любви»Британская королевскаяБританская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIнедвижимостьреалити-шоу

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Рассекречена связь Елизаветы II с британским аналогом «Дома-2»
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