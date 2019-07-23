Аллегрова призвала поклонников жить на «полную катушку»

Нельзя сказать, что Ирина Аллегрова активно ведет свой Instagram: она редко документирует события частной жизни, практически не рассказывает о семье. Но у артистки определенно есть свой стиль. Она с удовольствием делится с подписчиками мудрыми изречениями и мыслями. Своими собственными и великих. Разместив в Instagram свое фото, Ирина написала о том, как важно любить жизнь и уметь жить на полную катушку.

«Жизнь — это пьеса, которую не отрепетировать. Поэтому пойте, плачьте, танцуйте, смейтесь и живите на полную катушку до тех пор, пока не упадет занавес и сцена не закончится без всяких аплодисментов», — подписала кадр певица и отметила, что образное сравнение пришло в голову не ей, а великому комедианту Чарли Чаплину.

Ранее Ирина углубилась в тему женской интуиции и неизменным инстинктом представительниц прекрасного пола идти за чувством, а не подчиняться разуму.

Напомним, сейчас 67-летняя Аллегрова живет одна. За ее плечами четыре брака. Звезда не раз признавалась, что ей комфортно в одиночестве. Самым тяжелым для Ирины оказалось расставание с последним, четвертым супругом, танцором Игорем Капустиным, после чего о серьезных романах в жизни звезды не упоминали.