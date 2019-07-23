Чехова объяснила, почему русские «глубже и сложнее» иностранцев

Странички русских людей в Instagram кардинально отличаются от страничек иностранцев. Такую мысль выдала телеведущая Анфиса Чехова. По ее мнению, россияне больше читают, чем смотрят.

«Нас не возьмешь просто красивой фоточкой с подписью «my wonderful day». Надо текст накатать, мысль мудрую вложить, интересную тему поднять. Тогда и отдача от подписчиков будет хорошая», — уверена Анфиса.

И, надо сказать, с ней согласны ее 1,6 миллиона подписчиков. Они ведь действительно ее читают, а не просто любуются шикарными формами.

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«Мы — русские — любим поговорить. А еще читать и писать! Тому подтверждение — комментарии под постом Леди Гаги. Вот любим мы перетереть языками… А еще нас хлебом с солью не корми, водкой не пои, дай научить кого-нибудь жизни. У нас на Руси даже печка с пирожками учила, и каждая встречная яблоня мотивировала и коучерила. Наш русский народ, вскормленный еще в школе трехтомником «Война и мир», любит много и долго читать и писать. Наверное, мы как-то глубже и сложнее, чем большинство иностранцев. Но делает ли это нас счастливее?» — заключила Чехова.

В подтверждение того, что наши люди действительно читают длинные посты, фолловеры напомнили Чеховой, что «Война и мир» включает четыре тома.

«Раньше на лавочке с семечками трын..ли, а теперь просто перешли на комментарии в инстаграме», — отметила одна из подписчиц.

Ранее Анфиса Чехова заявила, что идеальных подруг попросту не существует, сообщает сайт OA.