НОВОСТИ

Чехова объяснила, почему русские «глубже и сложнее» иностранцев

Ведущая отметила, что россияне любят обсуждать глобальные темы.

Чехова объяснила, почему русские «глубже и сложнее» иностранцев
Анфиса Чехова рассказала о любви россиян обсуждать философские темы ФОТО: www.instagram.com/achekhova

Странички русских людей в Instagram кардинально отличаются от страничек иностранцев. Такую мысль выдала телеведущая Анфиса Чехова. По ее мнению, россияне больше читают, чем смотрят.

«Нас не возьмешь просто красивой фоточкой с подписью «my wonderful day». Надо текст накатать, мысль мудрую вложить, интересную тему поднять. Тогда и отдача от подписчиков будет хорошая», — уверена Анфиса.

И, надо сказать, с ней согласны ее 1,6 миллиона подписчиков. Они ведь действительно ее читают, а не просто любуются шикарными формами.

«Мы — русские — любим поговорить. А еще читать и писать! Тому подтверждение — комментарии под постом Леди Гаги. Вот любим мы перетереть языками… А еще нас хлебом с солью не корми, водкой не пои, дай научить кого-нибудь жизни. У нас на Руси даже печка с пирожками учила, и каждая встречная яблоня мотивировала и коучерила. Наш русский народ, вскормленный еще в школе трехтомником «Война и мир», любит много и долго читать и писать. Наверное, мы как-то глубже и сложнее, чем большинство иностранцев. Но делает ли это нас счастливее?» — заключила Чехова.

В подтверждение того, что наши люди действительно читают длинные посты, фолловеры напомнили Чеховой, что «Война и мир» включает четыре тома.

«Раньше на лавочке с семечками трын..ли, а теперь просто перешли на комментарии в инстаграме», — отметила одна из подписчиц.

Ранее Анфиса Чехова заявила, что идеальных подруг попросту не существует, сообщает сайт OA.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса Чехова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чехова объяснила, почему русские «глубже и сложнее» иностранцев
Интересно?
Поделись с друзьями: