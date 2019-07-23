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Дублер Вин Дизеля получил тяжелые травмы на съемках «Форсажа 9»

Каскадер упал с девятиметровой высоты во время выполнения трюка.

Дублер Вин Дизеля получил тяжелые травмы на съемках «Форсажа 9»
Дублер Вин Дизеля получил тяжелую травму головы. Кадр из фильма "Форсаж" (2001)

Съемки «Форсажа 9» были срочно остановлены из-за дублера Вин Дизеля, упавшего с балкона. Джо Уоттс должен был спуститься с высоты девяти метров и плавно приземлиться, но во время выполнения трюка трос оборвался и каскадер упал головой вниз.

Вин Дизель был около своего коллеги по съемкам буквально через пару секунд. Актер был шокирован произошедшим и не мог сдержать слез.

Дублер был срочно отправлен в королевский лондонский госпиталь. Уоттс получил тяжелые травмы и сейчас борется за жизнь. Об этом сообщила его невеста Тилли Пауэл, которая также работает каскадером.

Девушка сообщила, что Джо получил серьезные травмы головы и сейчас находится в искусственной коме. Она также уточнила, что его состояние стабильно и за ним наблюдают медики.

52-летний Вин Дизель, который играет в скоростном блокбастере Доминика Торетто, до сих пор не может прийти в себя после несчастного случая на площадке студии Warner Bros.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. Падение каскадера зафиксировали камеры. Пленка была отдана полиции в качестве улики. Только что построенную площадку опечатали, так как она считается теперь «местом преступления».

Джо был дублером Вин Дизеля и в других частях «Форсажа». Он также снимался в таких картинах, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Человек-паук: Вдали от дома» и сериале «Игра престолов», пишет Mirror.

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"Форсаж 9"Вин Дизелькаскадёркаскадерытравма

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Дублер Вин Дизеля получил тяжелые травмы на съемках «Форсажа 9»
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