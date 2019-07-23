Дублер Вин Дизеля получил тяжелые травмы на съемках «Форсажа 9»

Каскадер упал с девятиметровой высоты во время выполнения трюка.

Съемки «Форсажа 9» были срочно остановлены из-за дублера Вин Дизеля, упавшего с балкона. Джо Уоттс должен был спуститься с высоты девяти метров и плавно приземлиться, но во время выполнения трюка трос оборвался и каскадер упал головой вниз.

Вин Дизель был около своего коллеги по съемкам буквально через пару секунд. Актер был шокирован произошедшим и не мог сдержать слез.

Дублер был срочно отправлен в королевский лондонский госпиталь. Уоттс получил тяжелые травмы и сейчас борется за жизнь. Об этом сообщила его невеста Тилли Пауэл, которая также работает каскадером.

Девушка сообщила, что Джо получил серьезные травмы головы и сейчас находится в искусственной коме. Она также уточнила, что его состояние стабильно и за ним наблюдают медики.

52-летний Вин Дизель, который играет в скоростном блокбастере Доминика Торетто, до сих пор не может прийти в себя после несчастного случая на площадке студии Warner Bros.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. Падение каскадера зафиксировали камеры. Пленка была отдана полиции в качестве улики. Только что построенную площадку опечатали, так как она считается теперь «местом преступления».

Джо был дублером Вин Дизеля и в других частях «Форсажа». Он также снимался в таких картинах, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Человек-паук: Вдали от дома» и сериале «Игра престолов», пишет Mirror.