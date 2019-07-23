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5-летняя Лиза Галкина строго попросила называть ее девушкой

Младшая дочь Пугачевой знает толк в хороших манерах.

5-летняя Лиза Галкина строго попросила называть ее девушкой
Максим и Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжает умилять публику в Сети. Звездный папа регулярно выкладывает фото и видео с очаровательной девочкой. Впрочем, как оказалось, Лиза категорически не желает считать себя ни девочкой, ни кем-либо еще. Она сказала: «Я девушка!» И никаких гвоздей!

У себя в блоге Максим Галкин спросил подписчиков, как они вежливо обращаются к людям, которых не знают. Ведь в русском языке, к сожалению, нет устоявшихся форм. «Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?» — написал у себя в блоге Максим Галкин.

К тексту прилагается смонтированное видео, состоящее из моментов, когда Максим пытался обратиться к дочери всеми возможными способами. Он называл ее «мадам», «мамзель», «мать», «сударыня», «женщина». Каждый раз Лиза негодовала: «Я девушка! Ну сколько раз мне это вам говорить?!» Все диалоги «девушка» ведет с очень серьезным видом. Похоже, она действительно считает себя взрослой. И не без основания, в свои пять лет Лиза умеет многое: учит французский язык, занимается плаванием, рисует и поет.

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5-летняя Лиза Галкина строго попросила называть ее девушкой
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