Имя сына Меган и Гарри могла выбрать королева

Рождение сына Меган Маркл и принца Гарри с самого начала сопровождало множество слухов и предположений. Особенное внимание поклонники уделили имени новорожденного. Удивленные букмекеры только разводили руками — о таком варианте все и думать забыли. Выбор герцогов никто так и не мог объяснить.

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Ходила версия, что герцогиня решила назвать сына в честь своего любимого кота, который фактически был членом ее семьи. Фанаты утверждали, что имя Арчи и впрямь напоминает кличку животного.

Однако неожиданно вскрылись новые подробности. Как сообщает Express со ссылкой на источник во дворце, на выбор имени могла серьезно повлиять королева Елизавета. Инсайдер напомнил, что имя ребенка было объявлено не сразу, а лишь спустя два дня после его рождения.

В день, когда малыш появился на свет, к Гарри пришла бабушка. Они уединились в комнате и долго о чем-то разговаривали, а спустя некоторое время пара удивила всех британцев необычным именем.

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«По старой традиции монарх обязан был утвердить имя каждого новорожденного, но в случае с Меган и Гарри казалось, что это не так. Но, возможно, они решили просто не афишировать старинные обычаи и выставили все как выбор молодых родителей», — объяснил источник.