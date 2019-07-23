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Друг леди Ди заверил, что принцесса благословила бы Меган Маркл

Источник уверен, что герцогиня очень понравилась бы своей свекрови.

Друг леди Ди заверил, что принцесса благословила бы Меган Маркл
Принцессе Диане понравился бы бунтарский дух Меган Маркл Фото: Reuters/Paul Grover, Wikimedia.org/John Mathew Smith

Поклонники британской королевской семьи часто сравнивают Меган Маркл и принцессу Диану. На это есть причины — леди Ди и герцогиня Сассекская, пожалуй, самые обсуждаемые в обществе августейшие персоны.

Объединяет их хоть и разная, но большая любовь к принцу Гарри. Один из работников Дианы, ставший впоследствии ее близким другом, Кен Уорф уверен: Диана и Меган отлично бы поладили.

«Я буквально вижу, как Диана подносит два пальца к ее лбу, чтобы благословить, говоря: «ты просто фантастическая, ты будущее этой семьи, так все и должно быть», — приводит словам Уорфа Express.

Стоит уточнить, что члены венценосной семьи принадлежат к англиканской церкви, адепты которой крестятся двумя пальцами, именно это и имел в виду бывший телохранитель принцессы.

По словам источника, Меган пришлась бы по душе Диане куда больше, чем другая невестка, Кейт Миддлтон. Он подчеркнул, что в Меган чувствуется молодой дух бунтарства. Принцесса очень одобрила бы это, ведь и она сама часто удивляла свою свекровь, нарушая множество правил. Например, возила детей отдыхать в Диснейленд и кормила их в «Макдональдсе».

Кроме того, Уорф считает, что Меган — идеальная публичная личность. Да, сейчас в ее адрес много критики, но это пройдет и она сможет еще больше раскрыться.

«Я помню ее первое публичное выступление. Она была настолько блестящей в общении со СМИ и с простыми людьми, ее голос был очень искренним. Диане это понравилось бы. Я не вижу ни одной причины, почему они не стали бы очень близки», — заключил Кен.

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Друг леди Ди заверил, что принцесса благословила бы Меган Маркл
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