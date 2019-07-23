Друг леди Ди заверил, что принцесса благословила бы Меган Маркл

Источник уверен, что герцогиня очень понравилась бы своей свекрови.

Поклонники британской королевской семьи часто сравнивают Меган Маркл и принцессу Диану. На это есть причины — леди Ди и герцогиня Сассекская, пожалуй, самые обсуждаемые в обществе августейшие персоны.

Объединяет их хоть и разная, но большая любовь к принцу Гарри. Один из работников Дианы, ставший впоследствии ее близким другом, Кен Уорф уверен: Диана и Меган отлично бы поладили.

«Я буквально вижу, как Диана подносит два пальца к ее лбу, чтобы благословить, говоря: «ты просто фантастическая, ты будущее этой семьи, так все и должно быть», — приводит словам Уорфа Express.

Стоит уточнить, что члены венценосной семьи принадлежат к англиканской церкви, адепты которой крестятся двумя пальцами, именно это и имел в виду бывший телохранитель принцессы.

По словам источника, Меган пришлась бы по душе Диане куда больше, чем другая невестка, Кейт Миддлтон. Он подчеркнул, что в Меган чувствуется молодой дух бунтарства. Принцесса очень одобрила бы это, ведь и она сама часто удивляла свою свекровь, нарушая множество правил. Например, возила детей отдыхать в Диснейленд и кормила их в «Макдональдсе».

Кроме того, Уорф считает, что Меган — идеальная публичная личность. Да, сейчас в ее адрес много критики, но это пройдет и она сможет еще больше раскрыться.

«Я помню ее первое публичное выступление. Она была настолько блестящей в общении со СМИ и с простыми людьми, ее голос был очень искренним. Диане это понравилось бы. Я не вижу ни одной причины, почему они не стали бы очень близки», — заключил Кен.