Александр Мясников вспомнил детали расставания с первой женой

Известный врач и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников стал гостем передачи «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил свой первый неудачный брак. Он продлился, по его признанию, недолго, потому что он влюбился в свою нынешнюю жену Наталью.

«Мы пришли в гости. Я был с женой, и Наташа была с мужем. Моя супруга тогда училась в Московском историко-архитектурном институте, как, кстати, и Наташа. У нас случился прямо в гостях конфликт. Я набил морду тогдашнему мужу Натальи. Он вел себя неподобающим образом. Я сразу влюбился в Наталью и решил, что буду разводиться с женой», — заявил он.

По признанию Мясникова, первое время им с супругой пришлось очень непросто. Дело в том, что ее предыдущий муж был известным стоматологом. Сам же Мясников в то время был обычным аспирантом с окладом в 90 тысяч рублей. Чтобы как-то выживать, он работал по ночам таксистом на «Жигулях». Параллельно писал диссертацию.

Как считает Мясников, его супруга — женщина с очень жёстким характером. При этом он ее безумно любит. «Я всем обязан жене. Она уже сорок лет меня воспитывает», — сказал Александр Мясников.