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Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II

Каждый год перед поездкой в шотландскую резиденцию Балморал королева запасается дисками с любимыми телепроектами.

Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
Елизавета II любит детективы. Фото: Global Look Press

Елизавета II каждое лето отправляется в свою резиденцию Балморал в Шотландии. Хотя там ее и навещают многочисленные члены семейства, Ее Величество предусмотрительно составляет список своих любимых сериалов.

Этот перечень она отдает своему секретарю, чтобы тот, в свою очередь, позаботился о том, чтобы все фильмы были записаны. «Телезаказ» королевы передается в специальный отдел канала «Би-би-си», сотрудники которого переносят фильмы на DVD-диски.

Старший курьер рассказал, что Елизавета II как-то призналась, что обожает детективный сериал «Чисто английское убийство». При этом каждый эпизод записан для нее на отдельный диск.

«Разумеется, было бы легче перевести все в цифру, но королева предпочитает действовать по-старинке», — отметил сотрудник доставки.

В 2010 году, когда сериал закрыли, Ее Величество была сильно огорчена. Телепроект выходил на протяжении 26 лет и за это время было снято 2425 эпизодов.

Однако несмотря на то, что королеве очень нравился детектив, ей было «не по душе, когда полицейские получали ранения».

Кроме «Чисто английского убийства», Елизавета II любит смотреть ситком «Соблюдая приличия», «Убийства в Мидсомере», «Новые уловки», «Бабье лето» и «Доктор Кто», пишет Express.

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Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II
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