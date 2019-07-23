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Чадов решил съехать со съемной квартиры ради будущей жены

Андрей Чадов приобрел собственное жилье, куда и приведет молодую супругу.

Чадов решил съехать со съемной квартиры ради будущей жены
Андрей Чадов купил жилье для будущей супруги ФОТО: Global Look Press

Андрей Чадов (не путать с Алексеем Чадовым, который является его младшим, но более успешным братом) оказался в центре внимания. В его жизни наметились серьезные перемены: он решил проститься с холостяцким статусом и подошел к решению данного вопроса со всей серьезностью.
Избранницей 38-летнего мужчины стала модель Анастасия Виноградова. Она уже успела побывать замужем и в конце 2018 года развелась с актером Сергеем Ефремовым. Скрывать новую любовь 24-летняя модель перестала почти сразу после развода, а вскоре и вовсе выяснилось, что отношения у пары возникли задолго до развода девушки.


Андрей Чадов признается, что счастлив и нашел свою вторую половинку. Возлюбленную актер называет «ангелом» и обещает сделать все, чтобы ее жизнь была максимально комфортна.

«Она стала для меня как глоток чистого воздуха, я же семь лет был один, — цитирует Чадова сайт Актуальные новости. – Уже больше года прошло, а я никак не могу ею надышаться».

Афишировать свои отношения пара не планирует, свадьба будет тихой, поздравить супругов соберутся только ближайшие родственники и друзья.

Актер позаботился и о семейном гнездышке: он решил, что пришло время съехать со съемной квартиры и купить свои квадратные метры.

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Андрей Чадов

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Чадов решил съехать со съемной квартиры ради будущей жены
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