Поправившаяся Агилера упала на сцене во время концерта

Кристина Агилера побывала в Санкт-Петербурге, где выступила с новой концертной программой. Концерт в Ледовом дворце получился грандиозным. Певица исполнила свои самые популярные композиции и через каждые две песни выходила к поклонникам в новом наряде.

В самом начале шоу произошел неприятный инцидент. Артистка появилась перед зрителями сидя на троне, который выехал из-под сцены. Певица начала петь, а затем спустилась по ступенькам к танцевальной группе.

Неожиданно Агилера потеряла равновесие и упала. К счастью, танцоры быстро подняли певицу на ноги и она продолжила номер как ни в чем не бывало.

Напомним, в последнее время латиноамериканская исполнительница борется с лишними килограммами. Пока эта борьба успехом не увенчалась, несмотря на диеты и здоровый образ жизни звезды. Кристина призналась, что после ограничений в питании раз за разом набирает потерянные килограммы, налегая на сладкое и фастфуд.

Особенно хорошо изменения в фигуре Агилеры были заметны на Неделе моды в Париже. Артистка попыталась скрыть пышные формы под свободной одеждой, но сделать этого не смогла, сообщал портал Teleprogramma.pro.