НОВОСТИ

Мария Шукшина с грустью почтила память отца

Актриса разместила в соцсети любимый отрывок из фильма «Калина красная», где главные роли исполнили ее родители.

Мария Шукшина с грустью почтила память отца
Мария Шукшина/instagram.com/shukshina_maria/

Фильм «Калина красная», где сыграл писатель и актер Василий Макарович Шукшин, вышел на экраны 45 лет назад, в 1974 году. Картина стала знаковой для своего времени. Главную женскую роль в ленте исполнила мать Марии Шукшиной, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

«Мама… Папа… Моя «Калина красная», — подписала любимый отрывок из фильма Мария в Instagram. В этих простых словах чувствуется грусть и нежность актрисы по отношению к родителям.

«Человека нужно именно полюбить. Это трудно сделать», — говорит герой Шукшина Егор Прокудин. О любви, воле и силе простого русского человека и снял свой последний фильм Василий Шукшин.

Героиня Федосеевой-Шукшиной говорит в представленном отрывке о женщине: «Она с мудрой душой и щедрым сердцем».

Известно, что песню «Калина красная» Яна Френкеля Шукшин впервые услышал на свидании с Лидией Федосеевой, когда они только начали встречаться.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Калина красная»Василий ШукшинЛидия Федосеева-ШукшинаМария ШукшинаЯн Френкель

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Шукшина с грустью почтила память отца
Интересно?
Поделись с друзьями: