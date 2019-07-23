Мария Шукшина с грустью почтила память отца

Актриса разместила в соцсети любимый отрывок из фильма «Калина красная», где главные роли исполнили ее родители.

Фильм «Калина красная», где сыграл писатель и актер Василий Макарович Шукшин, вышел на экраны 45 лет назад, в 1974 году. Картина стала знаковой для своего времени. Главную женскую роль в ленте исполнила мать Марии Шукшиной, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

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«Мама… Папа… Моя «Калина красная», — подписала любимый отрывок из фильма Мария в Instagram. В этих простых словах чувствуется грусть и нежность актрисы по отношению к родителям.

«Человека нужно именно полюбить. Это трудно сделать», — говорит герой Шукшина Егор Прокудин. О любви, воле и силе простого русского человека и снял свой последний фильм Василий Шукшин.

Героиня Федосеевой-Шукшиной говорит в представленном отрывке о женщине: «Она с мудрой душой и щедрым сердцем».

Известно, что песню «Калина красная» Яна Френкеля Шукшин впервые услышал на свидании с Лидией Федосеевой, когда они только начали встречаться.