Семен Слепаков посвятил стихотворение суровому московскому лету

Юморист Семен Слепаков в социальных сетях опубликовал новое стихотворение. В этот раз оно посвящено московскому лету, которое, как известно, в этом году не радует жителей столицы. В мегаполисе чуть ли не каждый день идут дожди, а температура воздуха редко поднимается выше 20 градусов. В своем стихотворении юморист посмеялся над плохой погодой. Правда, в его творении снова не обошлось без нецензурной лексики.

«Что это за лето? Разве это лето? Это что, блин, лето? И вообще, что это? Прошлое вот лето — это было лето. Ну, а это… это… Слов приличных нету», — заявил в начале своего стихотворения Слепаков.

Далее он говорит, что даже спросить за такое плохое лето не с кого. «С тем в сравнении летом. Это лето — осень. Как же так, ребята? Ну, за что нам это? Вроде и без лета. Было всё не очень. Думали — потерпим! Вот наступит лето!» — рассказывает он.

В конце своего стихотворения Слепаков говорит, что есть места, где лето – всегда прекрасное. Но его лично смущает стоимость билета, цены в отеле и гейские парады. В итоге он делает неожиданный вывод, что лучше уж остаться в этом лете, чем искать его в другой стране.