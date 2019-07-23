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Семен Слепаков посвятил стихотворение суровому московскому лету

В новом «произведении» юмориста традиционно не обошлось без нецензурной лексики.

Семен Слепаков посвятил стихотворение суровому московскому лету
Слепаков посвятил стихотворение лету/globallookpress.com

Юморист Семен Слепаков в социальных сетях опубликовал новое стихотворение. В этот раз оно посвящено московскому лету, которое, как известно, в этом году не радует жителей столицы. В мегаполисе чуть ли не каждый день идут дожди, а температура воздуха редко поднимается выше 20 градусов. В своем стихотворении юморист посмеялся над плохой погодой. Правда, в его творении снова не обошлось без нецензурной лексики.

Семен Слепаков
Слепаков посвятил лету стихотворение/globallookpress.com

«Что это за лето? Разве это лето? Это что, блин, лето? И вообще, что это? Прошлое вот лето — это было лето. Ну, а это… это… Слов приличных нету», — заявил в начале своего стихотворения Слепаков.

Далее он говорит, что даже спросить за такое плохое лето не с кого. «С тем в сравнении летом. Это лето — осень. Как же так, ребята? Ну, за что нам это? Вроде и без лета. Было всё не очень. Думали — потерпим! Вот наступит лето!» — рассказывает он.

В конце своего стихотворения Слепаков говорит, что есть места, где лето – всегда прекрасное. Но его лично смущает стоимость билета, цены в отеле и гейские парады. В итоге он делает неожиданный вывод, что лучше уж остаться в этом лете, чем искать его в другой стране.

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Москвановое стихотворениеСемен Слепаков

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Семен Слепаков посвятил стихотворение суровому московскому лету
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