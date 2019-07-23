Букмекеры: Кейт Миддлтон может объявить о беременности в конце года

Слухи о четвертой беременности Кейт Миддлтон не утихают уже второй месяц. Ряд источников утверждают, что после рождения Арчи герцогиня вспомнила, каково это — нянчиться с младенцем, и захотела снова испытать эти невероятные ощущения.

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Express со ссылкой на букмекерские конторы Лондона сообщает, что британцы постоянно делают ставки на скорое объявление о беременности. Младший сын пары, принц Луи, совсем недавно отпраздновал свой первый день рождения. Фанаты предполагают, что герцоги Кембриджские хотели бы иметь младших детей-погодок.

Источник, близкий к паре, рассказал изданию, что, вероятно, именно подготовка к беременности и была причиной поездки в отпуск всей семьей. Герцогине необходим отдых, море и свежий воздух, а всего это так не хватает в Лондоне.

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Кроме того, все три беременности Кейт страдала довольно редкой формой недомогания — гиперемезис гравидарум. Это тяжелый токсикоз в первом триместре беременности, сопровождающийся сильной рвотой, которая может грозить обезвоживанием. Поэтому супруге принца Уильяма во время беременности приходится ложиться в клинику короля Эдуарда VII.

Тем не менее, по словам инсайдера, это не останавливает многодетную герцогиню и она полна решимости.

«Мы думаем, что четвертая беременность более чем вероятна. Делаем ставку на то, что герцогиня Кембриджская объявит о пополнении к концу нынешнего года», — заявил он.