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«Я не выпиваю!»: Андрей Григорьев-Аполлонов отказался от алкоголя

Рыжий из «Иванушек» стал вести трезвый образ жизни.

«Я не выпиваю!»: Андрей Григорьев-Аполлонов отказался от алкоголя
Григорьев-Аполлонов бросил пить/globallookpress.com

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в сторис Instagram признался, что перестал пить. На опубликованных кадрах видеозаписи музыкант рассказал, что бродил по Сочи, где, кстати, он и родился, в районе Навалишенского ущелья. Там он встретил группу отдыхающих, которые находились в нетрезвом виде. Они узнали известного певца.

Григорьев-Аполлонов перестал пить
Григорьев-Аполлонов стал вести трезвый образ жизни/instagram.com/apollonov_ag/

С Андреем Григорьевым-Аполлоновым стали все фотографироваться. «Сделали трезвые лица только», — попросил музыкант. Интересно, что группа туристов не захотела так просто отпустить музыканта. Его пригласили за стол. «Я не выпиваю!» — выпалил солист группы «Иванушки». Даже после этого певцу несколько раз предложили спиртное. На вопрос, что ему налить, Григорьев-Аполлонов сказал: «Мне никакого не надо. Я безалкогольное».

В конце записи музыкант напомнил, что 26 июля у него день рождения. Ему исполнится 49 лет. Сейчас он находится в Сочи, где выбирает место, чтобы отметить свой праздник.

Ранее в программе «Судьба человека» другой солист коллектива Кирилл Андреев говорил, что музыканты группы «Иванушки» очень много пили в молодости. При этом сам Андреев уже много лет не употребляет спиртное. Однажды во время празднования своего дня рождения он подрался и едва не погиб. Певцу даже делали трепанацию черепа. Тот случай в корне изменил его образ жизни.

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Андрей Григорьев-Аполлоновгруппа "Иванушки"день рожденияКирилл АндреевСочи

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«Я не выпиваю!»: Андрей Григорьев-Аполлонов отказался от алкоголя
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