Муж Кудрявцевой сделал забавное фото годовалой дочери

В середине августа дочери Леры Кудрявцевой исполнится год. Маленькая Маша уже начала ходить, а родители не скрывают, что гордятся первыми успехами ребенка. Телеведущая и ее супруг Игорь Макаров часто радуют поклонников снимками девочки в соцсети.

Недавно хоккеист опубликовал в Instagram забавное фото наследницы. В кадре почти годовалая Маша сосредоточенно идет куда-то, держа в руках бутылочку для детского питания. При этом она нее выпускает изо рта подол надетой на нее белой майки.

Как водится, комментаторы блога начали спорить, на кого из родителей малышка похожа больше. К единому мнению по данному вопросу подписчики так и не пришли, мнения разделились примерно поровну.

Напомним, Кудрявцева старше мужа на 16 лет. Пару разница в возрасте ничуть не смущает, напротив, 48-летняя ведущая регулярно делится в соцсети опытом семейной жизни.

«Девоньки-милые, хочу вас предупредить: если собираетесь замуж за молодого, знайте! Они летают во сне», – призналась Лера поклонницам.

Как пояснила теледива, однажды ночью она проснулась от того, что Макаров во сне опрокинул на кровать стоявший рядом стакан воды и оправдался, что «летел куда-то и запутался».