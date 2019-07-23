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Новые ноутбуки Latitude от Dell впервые представили в Москве

Среди новинок — уже заинтриговавшее рынок 10-е поколение ноутбуков Latitude, которое недавно представили Dell Technologies World в Лас-Вегасе.

Новые ноутбуки Latitude от Dell впервые представили в Москве

И без того самые компактные в мире ноутбуки бизнес-класса, новые Latitude стали еще более утонченными, быстрыми и мощными. Модели Latitude 5000, которые теперь представлены в 13-, 14- и 15-дюймовом форм-факторе, в обновленной версии способны обеспечить до 20 часов непрерывной работы — как в офисе, так и в путешествии.

Его собрат по серии — самый компактный широкоформатный 13-дюймовый бизнес-ноутбук Latitude 5300 2-в-1 — весит всего 1,43 кг и предлагает пользователям невероятно тонкий безрамочный дисплей.

Latitude 3000 — это новинка, сочетающая высокую производительность и возможности ноутбуков корпоративного класса с простотой и доступностью ноутбуков начального уровня. Latitude 3000 в 13-, 14- и 15-дюймовом форм-факторе — идеальное знакомство с возможностями ноутбуков Dell по доступной цене.

Для обновленного семейства ноутбуков разработчики Dell добавили новые технологичные опции: ExpressCharge — опция, которая позволит зарядить аккумулятор до 80% всего за час; ExpressCharge Boost поможет в экстренной ситуации и зарядит его на 35% за 20 минут. Еще одна технология — ExpressConnect — найдет и подключится к самой мощной Wi-Fi-сети и с пропускной способностью до 40% выше, чем с обычной антенной.

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Новые ноутбуки Latitude от Dell впервые представили в Москве
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