Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

Американский киноактер ушел в мир иной в возрасте 92 лет.

Стало известно о кончине американского киноактера Дэвида Хедисона, прославившегося ролями в фильмах о Джеймсе Бонде. Он первым в истории дважды сыграл агента ЦРУ Феликса Лейтера в картинах бондианы: «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство». MailOnline пишет, что Хедисон ушел в мир иной на руках своих дочерей Александры и Сирены.

Дэвид Хедисон знаком российскому зрителю по многосерийным фильмам «Она написала убийство» и «Ангелы Чарли». Также актер участвовал в картинах «Перри Мэйсон», «Рыцарь дорог», «Затерянный мир» и «Сорвать маску». По данным портала, трагедия произошла еще 18 июля.

А 21 июля остановилось сердце актера Дениса Кмита, прославившегося в СССР благодаря роли Павла в кинокомедии Гайдая «Спортлото-82». Артисту на момент кончины было 59 лет. Последние 30 лет он был прикован к инвалидной коляске из-за травмирования позвоночника. Травму он получил в автокатастрофе по окончании съемок в «Спортлото-82».