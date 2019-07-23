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Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

Американский киноактер ушел в мир иной в возрасте 92 лет.

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
Дэвид Хедисон/facebook.com/pg/David-Hedison-58259425589/about/

Стало известно о кончине американского киноактера Дэвида Хедисона, прославившегося ролями в фильмах о Джеймсе Бонде. Он первым в истории дважды сыграл агента ЦРУ Феликса Лейтера в картинах бондианы: «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство». MailOnline пишет, что Хедисон ушел в мир иной на руках своих дочерей Александры и Сирены.

Дэвид Хедисон знаком российскому зрителю по многосерийным фильмам «Она написала убийство» и «Ангелы Чарли». Также актер участвовал в картинах «Перри Мэйсон», «Рыцарь дорог», «Затерянный мир» и «Сорвать маску». По данным портала, трагедия произошла еще 18 июля.

А 21 июля остановилось сердце актера Дениса Кмита, прославившегося в СССР благодаря роли Павла в кинокомедии Гайдая «Спортлото-82». Артисту на момент кончины было 59 лет. Последние 30 лет он был прикован к инвалидной коляске из-за травмирования позвоночника. Травму он получил в автокатастрофе по окончании съемок в «Спортлото-82».

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Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
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