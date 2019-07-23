Семейный отдых: Ягудин вывез супругу и дочерей в Крым

Алексей Ягудин вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной и дочерьми отдыхает в Крыму. Олимпийский чемпион отдал предпочтение российскому курорту. В Stories фигурист уже поделился личными впечатлениями с подписчиками, отметив красоту пейзажа. Вместе с родителями путешествуют и маленькие дети спортсменов: 9-летняя Елизавета и 3-летняя Мишель.

«В выходной изучаем полуостров Крым, очень красиво», — добавил Ягудин.

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В одном из интервью Алексей Ягудин признался, что в воспитании дочерей он с женой придерживается определенной договоренности: если их мнение расходится в том или ином аспекте, супруги не противоречат другу.

«Если мама что-то запретила, то папа уже не разрешит, и наоборот», — отметил спортсмен в интервью Teleprogramma.pro.

Фигурист не скрывает: им с Татьяной нравится проводить время в компании дочерей — насыщаться их эмоциями и энергетикой. Ягудин и Тотьмянина ограничили детям доступ к гаджетам, придерживаясь мнения, что их девочки должны больше играть, читать, разговаривать. Вместо того, чтобы просиживать дни напролет с телефоном в руках или у телевизора.