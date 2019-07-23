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Продюсер Светланы Лободы пожаловалась на бессонницу

Как отметила Нателла Крапивина, в ее голове слишком много мыслей.

Продюсер Светланы Лободы пожаловалась на бессонницу
Нателлу Крапивину мучает бессонница/globallookpress.com

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram пожаловалась на бессонницу, которая не дает ей спокойной жизни.

«Я тяжело переношу бессонницу. Теперь она случается довольно часто. Слишком много мыслей, которые не поддаются мелатониновым ритмам. Ты медленно погружаешься в тишину, а ночь, смолистыми каплями кофе, стекает по гортани жизни и обжигает одиноким рассветом твое непредсказуемое завтра», — заявила Нателла Крапивина.

Отметим, что сейчас украинская звезда взяла паузу и отправилась на отдых. Именно на Нателле Крапивиной лежала основная нагрузка по организации концерта Лободы на арене в Нижнем Новгороде. Напомним, что его посетили порядка 40 тысяч человек. Как рассказывала Лобода, это было самое яркое впечатление последних дней.

Добавим, что недавно Нателле Крапивиной пришлось отбиваться от нападок журналистов. Тогда появился слух, что певица осталась крайне недовольна тем, что ей не выделили места в VIP-гримерке на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Крапивина заявила, что корреспондентам стоит уже переключить внимание на кого-то другого, ведь никакого конфликта между певицей и организаторами не было.

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Нателла КрапивинаНижний НовгородСанкт-ПетербургСветлана Лободафестиваль "Белые ночи"

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Продюсер Светланы Лободы пожаловалась на бессонницу
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