Как взрослая: принцесса Шарлотта «выгуляла» свою первую сумочку

Фотографии детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон нечасто появляются в Сети. Их родители традиционно балуют поклонников свежими снимками в дни рождения малышей или по особенным поводам.

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Но на этой неделе фанатам довелось посмотреть сразу на две партии свежих кадров. В первый раз фото опубликовала Кейт Миддлтон в своем инстаграм-аккаунте. А вот следующие фото были опубликованы на странице Ирландской гвардии.

На снимке принц Уильям вместе со своими детьми позирует рядом с огромным волкодавом по кличке Домналл. Собака является талисманом военного подразделения и знаменита на всю Великобританию.

«Лондонская армия, в частности, Ирландская гвардия вместе с талисманом — волкодавом Домналлом в полном составе имеет честь поздравить его высочество принца Джорджа с шестилетием. Наши люди всегда готовы защищать его и служить королевскому дому», — говорит в подписи к фото.

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На фото можно увидеть, что, даже сидя, Домналл ростом практически с маленькую Шарлотту. Но девочка ничуть его не боится, наоборот, не сводит с огромного пса восхищенного взгляда. Именинник же решил встать подальше от собаки, а маленький Луи расположился на руках своего отца.

Стоит отметить, что для такого важного выхода принцесса Шарлотта взяла с собой маленькую сумочку. Как взрослая модница, которая не выйдет из дома без такого аксессуара. Правда, в силу возраста сумочка оказалась не дамской, а все же детской.