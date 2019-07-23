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Звезды «Дома-2» Купин и Донцова назначили день свадьбы

Жених попутно сообщил, что Майя не беременна.

Звезды «Дома-2» Купин и Донцова назначили день свадьбы
Купин и Донцова/instagram.com/mayyadonz/

Участники телешоу «Дом-2» Алексей Купин и Майя Донцова сообщили, когда зарегистрируют их брак. Торжество назначено на 19 августа, само бракосочетание состоится несколькими днями раньше. Об этом Алексей рассказал в сторис в Instagram.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе, ведь времени осталось совсем мало. Они уже арендовали большой особняк за городом, наняли организаторов торжества и купили наряды.

Майя Донцова сама делает пригласительные. Фото
Майя Донцова сама делает пригласительные/https://www.instagram.com/aleksey_kupin/

«Мне очень нравится бордовый цвет. Я бы хотел, чтобы Майя надела на свадьбу бордовое платье, но она отказывается говорить, в чем будет!» — посетовал Купин во время прямого эфира в Instagram.

Молодой человек признался, что пригласительные на свадьбу они вынуждены делать сами, т.к. не успели с заказом. Все фирмы, в которые они обратились, сказали, что не смогут сделать их к сроку. Алексей также счел нужным сообщить, что женятся они по любви. «Майя не беременна, она просто плохо себя чувствует», — сказал он.

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"Дома 2"«Дом-2. Остров любви»Алексей КупинМайя Донцователешоу "Дом 2"

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Звезды «Дома-2» Купин и Донцова назначили день свадьбы
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