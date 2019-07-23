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Из-за рака кожи Сенчукова и Рыбин вынуждены отдыхать в Подмосковье

С таким диагнозом противопоказаны прямые солнечные лучи.

Из-за рака кожи Сенчукова и Рыбин вынуждены отдыхать в Подмосковье
Рыбин и Сенчукова отдыхают в Подмосковье/globallookpress.com

Певица Наталья Сенчукова в Instagram рассказала, что вместе мужем, музыкантом Виктором Рыбиным, она отправилась в выходной день кататься на лодке по Пестовскому водохранилищу. Этот водоем расположен в Московской области в пределах Пушкинского района и городского округа Мытищи.

«Всем привет. Мы решили сегодня выйти, пока солнышко. У нас после гастролей выходной день. Но мы все равно попали под дождь. Передаем всем привет», — заявила на видеозаписи Наталья Сенчукова.

При этом видно, что и певица, и ее супруг решили не загорать на солнышке. Как известно, несколько лет назад врачи поставили им неутешительный диагноз – рак кожи. Сейчас они не загорают и не ездят в жаркие страны.

Отметим, что недавно Виктор Рыбин сообщил, что ему никогда не развестись с Натальей Сенчуковой. Они просто не смогут поделить честно заработанное имущество. Вместе пара уже на протяжении 29 лет. Как отметил Виктор Рыбин, рядом с женой он ощущает себя самым счастливым человеком в мире. Себя исполнитель считает очень семейным человеком. Это обстоятельство дисциплинирует его и накладывает отпечаток на все его поступки.

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Виктор РыбинМытищиНаталья СенчуковаПестовское водохранилищеПодмосковье

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Из-за рака кожи Сенчукова и Рыбин вынуждены отдыхать в Подмосковье
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