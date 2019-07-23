Пегова после каникул в Ницце вернулась к утренним пробежкам

Во Франции актриса не отказывала себе в круассанах.

Не успела Ирина Пегова прилететь из Франции, как с головой погрузилась в рабочую атмосферу. Еще в Ницце актриса сетовала на то, что после непродолжительного отпуска ей предстоит вновь вернуться к суровым реалиям, как говориться «с корабля на бал». Ирина отправилась в Санкт-Петербург на съемки, едва успев разложить дорожные чемоданы.

Помимо всего прочего, знаменитость не забывает о физических нагрузках. В Stories актриса опубликовала свежие кадры: ранним утром Ирина отправилась на пробежку. С собой артистка взяла лишь наушники и питьевую воду.

Судя по всему, Пегова решила сбросить набранный за время каникул лишний вес. Ведь отдыхая во Франции актриса позволяла себе полакомиться мучными изделиями, в частности — фирменными круассанами. За выпечкой артистка ходила в ближайшую кондитерскую. Теперь же Ирине предстоит привести фигуру в тонус. И в этом, по мнению актрисы, ей поможет пробежка.

«Вот такая беговая дорожка, вдоль набережной реки Фонтанки. Почему я люблю бегать именно по Санкт-Петербургу?! Потому-что каждое утро можно менять маршрут. И каждый новый день будут тебя удивлять, восхищать и заряжать», — отметила Пегова.

По словам актрисы, ей не всегда удается придерживаться диет во время напряженных съемок. Однако Ирина любит устраивать себе разгрузочные дни. Артистка может отказаться от кофе и чая, отдав предпочтение простой питьевой воде.