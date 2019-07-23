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Меган и Гарри нарушили протокол, поздравляя принца Джорджа

Фанаты королевской семьи возмущены несоблюдением вековых правил.

Меган и Гарри нарушили протокол, поздравляя принца Джорджа
Меган Маркл и принц Гарри допустили грубую ошибку, поздравляя своего племянника с днем рождения Фото: Globallookpress.com

22 июля старшему сыну герцога и герцогини Кембриджских, принцу Джорджу, исполнилось шесть лет. Счастливые родители в честь праздника поделились с поклонниками новыми снимками мальчика, однако не стали рассказывать, как именно они будут отмечать день рождения сына.

По версии одного из источников во дворце, вся семья в настоящее время находится на одном из Карибских островов. Другие же источники утверждают, что чета герцогов вылетит на остров Мустик лишь на следующей неделе, а день рождения Джорджа отмечали в кругу семьи.

Дядя и тетя именинника, принц Гарри и Меган Маркл, а также их маленький сын Арчи, разумеется, тоже были приглашены. По слухам, герцогиня даже собиралась испечь особенное угощение для своего племянника. В день праздника герцоги Сассекские опубликовали в Инстаграме поздравление, чем вызвали большое неодобрение фанатов.

Что же вызвало новый шквал критики в адрес пары? На этот раз Меган и Гарри серьезно нарушили королевский протокол. В комментариях под фото они написали: «Поздравляем с Днем рождения! Желаем тебе особенного дня и много любви».

Поклонники королевской семьи указали герцогам, что, даже неформально поздравляя своего племянника, который, вероятно, является старшим сыном будущего монарха, они обязаны были упомянуть его полный титул — ваше королевское высочество.

Большая часть критики, как обычно, досталась Меган. В комментариях писали, что именно она выложила поздравление, не удосужившись ознакомиться с «протоколом» семьи, частью которой теперь является.

«Больше уважения! Он будущий король Англии!», «Это британская королевская семья, а не какой-то голливудский фильм!» — написали фолловеры Уильяма и Кейт.

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Меган и Гарри нарушили протокол, поздравляя принца Джорджа
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