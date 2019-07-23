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Грановская в черном трико и пуантах исполнила балетную «партию»

Бывшая солистка «ВИА Гры» в свободное время занимается любительским балетом.

Грановская в черном трико и пуантах исполнила балетную «партию»
Надежда Грановская/instagram.com/nadyameiher/

Надежда Грановская, бывшая солистка группы «ВИА Гра», в свободное от работы время танцует на пуантах. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram.

«С корабля на бал. Вернувшись с гастролей, зная, как приободряет спорт, прямиком туда направилась. Шлю вам мотивационный поцелуй», — написала Надежда. И поспешила удивить своих подписчиков легкими балетными движениями.

Черное облегающее трико великолепно подчеркивало шикарную фигуру 37-летней артистки. Подписчики, пораженные грациозностью певицы, сразу же сравнили ее с черным «лебедем». «Такая легкая, нежная, воздушная! Как это возможно так ходить? Вы прекрасны! Фигура — класс», — наперебой стали писать они. Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя, одна из подписчиц отметилась язвительным высказыванием: «Вы такая плотненькая стали».

Балетом Надежда мечтала заниматься всю жизнь, но осуществила свою мечту только после 30-ти, когда появилось свободное время. Хотя танцами певица занимается с детства.

Напомним, Надежда Грановская — многодетная мама, ее трое детей и муж живут в Киеве. Грановская — сценический псевдоним певицы. Настоящая фамилия Надежды — Грановская.

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Грановская в черном трико и пуантах исполнила балетную «партию»
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