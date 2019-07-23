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Мария Шарапова повеселилась на вечеринке в образе колоритной испанки

32-летняя теннисистка отдыхает в Европе.

Мария Шарапова повеселилась на вечеринке в образе колоритной испанки
Мария Шарапова отдыхает в испанской Севилье. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Известная российская теннисистка Мария Шарапова отдыхает в Испании. Кроме путешествия по Испании и знакомства с достопримечательностями, звезда решила и выглядеть максимально аутентично. Хотя бы на вечеринке по случаю дня рождения своего друга.

На тематический праздник, как и все гости, Мария пришла в образе знойной красавицы-испанки. На ней было яркое красное платье, а голову украшал венок из цветов. Красочными снимками теннисистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. На кадрах подписчики смогли разглядеть и многочисленных гостей вечеринки и поближе рассмотреть саму Марию на фоне «декораций» праздника.

Напомним, не так давно Шарапова купила трехэтажный особняк на берегу океана в Америке. Как рассказала звезда журналистам, вся работа дизайнеров и проектировщиков проходила под ее неусыпным контролем. После новоселья спортсменка со спокойным сердцем отправилась в отпуск.

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Мария Шарапова повеселилась на вечеринке в образе колоритной испанки
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