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«Я заболела и умираю»: Дакота сделала неожиданное признание

Певице очень тяжело далась запись новой песни «Фиолет».

«Я заболела и умираю»: Дакота сделала неожиданное признание
Дакоте тяжело далась запись новой песни/hgloballookpress.com

Певица Рита Дакота в Instagram сообщила, что ей очень тяжело далась запись новой песни «Фиолет». «Я заболела и умираю, ещё поспать удалось всего три часа, а впереди сложнейший съемочный день. Как раз «Фиолет» и снимаем, поэтому в ночь и мудохались с ней, но день обещает быть веселым», — заявила Рита Дакота.

Певица отметила, что запись песни сопровождалась творческими спорами. В итоге дело чуть не завершилось дракой. Как заметила Рита Дакота, иногда творческие муки бывают слишком мучительными. В то же время она считает, что ее новое произведение получилось просто огненным и должно взорвать все чаты. Как сказала Рита Дакота, если этого не произойдет, то значит, она вообще ничего не понимает в музыке.

Добавим, что на днях Рита Дакота удивила странным признанием. Она сказала, что из-за усталости и очень большого нервного напряжения может в ближайшее время покинуть сцену.

«Я очень устала и хочу талантливую управляющую компанию, хочу такого бизнес-партнера в творчестве, с которым я могла бы не делать вообще ничего, кроме написания и пения песен на концертах. Но пока я управляю всеми процессами — у меня нет сил ни на что другое», – жаловалась Дакота.

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новая песняРита ДакотаСильная усталость

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«Я заболела и умираю»: Дакота сделала неожиданное признание
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