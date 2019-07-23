Арнтгольц с дочерью от Жидкова съездила в отпуск к родителям

37-летняя Татьяна Арнтгольц считает родительский дом местом силы. Близкие актрисы театра и кино живут в Калининграде. Именно в этом городе знаменитость провел свой недавний июньский отпуск. Артистка провела время рядом с самыми близкими людьми, зарядившись положительными эмоциями на ближайшие несколько месяцев. Из-за плотного съемочного графика Татьяне не так часто удается спланировать отпуск. Поэтому Арнтгольц ценит каждую минуту, проведенную со своей семьей. В поездку актриса отправилась вместе с 9-летней дочерью Марией.

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Примечательно, что отец и мать Татьяны живут в одном городе с родителями Ивана Жидкова (бывший муж актрисы, — Прим. ред.), которые переехали в Калининград из Екатеринбурга, пишет «Собеседник».

С отцом своей единственной дочери Татьяна Арнтгольц поддерживает дружеские отношения. Актриса не препятствует Ивану видеться с дочерью. От новых отношений у Жидкова родился сын. Маленькая Маша с нетерпением ожидала появления на свет братика. Сам актер старается уделять детям как можно больше внимания. В сентябре дочери Татьяны исполнится десять лет. Обычно летние месяцы Мария проводит в Калининграде у бабушки и дедушки.