Невестка Пугачевой запечатлела Никиту Преснякова на аттракционе

Алена Краснова даже на отдыхе не забывает делиться фото из отпуска.

Июльский отпуск невестка Аллы Пугачевой вместе с музыкантом Никитой Пресняковым решили провести в новом для себе местечке. Об этом модель рассказала подписчикам на личной страничке в Instagram. Супруги уже не раз отдыхали на Бали, этот же курорт они выбирали и нынешней зимой. Весной пара побывала в Штатах, наведавшись в Нью-Йорк.

А этим летом Алена Краснова и Никита Пресняков решили устроить себе дубайские каникулы. В Stories возлюбленная музыканта выкладывает свежие отпускные кадры, пополняя личный фотоотчёт. Модель даже успела полакомиться фастфудом. Обычно девушка старается питаться правильно, исключая из рациона те продукты, которые могут сказаться на ее фигуре.

Возлюбленной музыканта также удалось запечатлеть Никиту на аттракционе. Судя по всему, молодой человек захотел вновь испытать те забытые ощущения, которые возникали у него в детстве. Примечательно, что сама девушка решила выступить в качестве фотографа, отказавшись от подобного развлечения.

«Никита, 28 годиков», — не без юмора отметила Алена.

Ранее мама Никиты Преснякова- певица и актриса Кристина Орбакайте — уверяла, что вполне готова к рождению внуков. Вот только старший сын исполнительницы не торопится заводить детей. Музыканту нравится путешествовать, открывать для себя новые горизонты. Пока Алена и Никита наслаждаются компанией друг друга, откладывая на более поздний срок появление малышей.