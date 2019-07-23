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Воля в Амстердаме осудил голландцев за агрессивную манеру вождения

Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели в городе два дня.

Воля в Амстердаме осудил голландцев за агрессивную манеру вождения
Павел Воля и Ляйсан Утяшева/instagram.com/pavelvolyaofficial/

Павел Воля со своей женой Ляйсан Утяшевой совершили туристический набег на Амстердам. По-другому столь короткое путешествие и не назовешь. В столице Нидерландов звездная пара пробыла всего два дня.

О том, как пара провела европейские каникулы, стало известно из блога Ляйсан. Телеведущая написала, что за столь короткий период они с Павлом успели перейти 200 мостов и проплыть 165 каналов. Три раза их пытались сбить с ног местные велосипедисты.

«Я ответственно заявляю перед лицом всех! Голландцы очень агрессивно водят велосипеды!» — говорит Павел Воля на видео, которое разместила в Instagram Утяшева.

Звездная чета также сообщила, что в знаменитый музей Ван Гога они попасть не смогли из-за длинной очереди. Зато благодаря неожиданному граду им удалось заняться шопингом. Молодые люди накупили себе модных вещей в стиле спортивный шик.

«В общем, город красивый, люди приятные, нам понравилось», — резюмировала Ляйсан. Однако в комментариях написала, что в Сочи на Розе Хутор все равно лучше.

Отметим, что Амстердам ведущие посетили без детей, посчитав этот город слишком «взрослым» для них.

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Воля в Амстердаме осудил голландцев за агрессивную манеру вождения
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