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Андрей Рожков восстановил ногу с помощью «немецкого сапога»

Юморист шоу «Уральские пельмени» рассказал, как быстро пошел на поправку после травмы пятки.

Андрей Рожков восстановил ногу с помощью «немецкого сапога»
Рожков восстановился с помощью "немецкого сапога"/globallookpress.com

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков в Фейсбуке рассказал, как он смог быстро восстановиться после серьёзной травмы. Дело в том, что в апреле нынешнего года он сломал пятку. Как заметил шоумен, он не мог прыгать даже на одной ноге и ему пришлось обратиться за помощью к известному доктору, другу семьи.

Медик вынес ему неутешительный вердикт – трещина без смещения. Врач сказал, что юмористу придется три месяца ходить в гипсе, что для Андрея Рожкова было смерти подобно. Пока медсестра накладывала гипс, доктор рассказал шоумену, что есть специальный «немецкий сапог» для пяточной кости. Однако врач заметил, что таких в родном городе юмориста Екатеринбурге может и не быть. В итоге такой специальный аппарат нашелся всего один на весь мегаполис. Рожков покупать его не торопился. Он сказал, что лучше походит в гипсе.

«Намучившись на костылях и с гипсом, решил съездить все-таки, ну а вдруг! Приезжаю, а меня уже ждут. Девчонки окружили, сапог какой-то пластиковый достали из коробки, отвертки, ножницы, что-то прикрутили, что-то отвинтили, лишнее отрезали, гипс сняли, сапог немецкий надели, ремнями пристегнули», — рассказал он.

В итоге здоровье Рожков поправил всего за месяц вместо трех, как планировалось ранее. По словам юмориста, доктор даже хотел написать по его случаю диссертацию. Как говорил врач, так быстро пятка не могла срастись. Как считает Рожков, ему очень помог в быстром восстановлении именно «немецкий сапог».

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Андрей РожковЕкатеринбугшоу "Уральские пельмени"

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Андрей Рожков восстановил ногу с помощью «немецкого сапога»
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