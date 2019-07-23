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Татьяна Тарасова поделилась архивным кадром с Плисецкой

Тренер дружила с балериной.

Татьяна Тарасова поделилась архивным кадром с Плисецкой
Тарасова поделилась архивным снимком с Плисецкой/globallookpress.com

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова разместила на своей страничке в Instagram архивный снимок, на котором она в обществе великих наставников, спортсменов и артистов прошлого. На фотографии можно увидеть легендарную балерину Майю Плисецкую, а также таких известных спортсменов, как Елена Чайковская, Владимир Котин, Наталья Бестемьянова, Сергей Пономаренко, Андрей Букин.

«Какое фото из прошлого. С великой Плисецкой», — подписала снимок Татьяна Тарасова, которая по праву считается одним из лучших российских тренеров по фигурному катанию нескольких последних десятилетий.

Отметим, что после распада Советского Союза Майя Плисецкая была нечастым гостем в родной стране. Вместе с мужем она жила преимущественно в немецком Мюнхене. Также часто можно было увидеть ее в Литве, где у нее была дача неподалеку от Тракайского замка.

Добавим, что Плисецкая умерла в возрасте 88 лет в Мюнхене. Прах балерины, согласно завещанию, будет развеян над Россией. Но только после смерти ее супруга Родиона Щедрина, когда их прах соединят.

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архивный кадрЕлена ЧайковскаяМайя ПлисецкаяНаталья БестемьяноваТатьяна Тарасова

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Татьяна Тарасова поделилась архивным кадром с Плисецкой
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