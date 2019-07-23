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Анна Седокова раскрыла секрет своих пухлых губ

Певица призналась, что ей надоели бесконечные обвинения в злоупотреблениях косметическими процедурами.

Анна Седокова раскрыла секрет своих пухлых губ
Анне Сеоковой надоели упреки в злоупотреблении косметическими процедурами. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Анна Седокова — одна из наиболее часто критикуемых звезд российского интернет-пространства. В чем только не обвиняли и укоряли певицу: начиная от ее взаимоотношений и методов воспитания детей до откровенности клипов и образов. Нередко доставалось звезде от Instagram-хейтеров и за внешность.

И наконец-то Анна решила рассказать подписчикам своего микроблога о том, как на самом деле она «делает» свои губы пухлыми.

«Когда в 600 раз я прочла о себе в комментах, что мне пора остановиться накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их накачиваю. Это любимая технология сестер Кардашян. Вам понадобятся два моих любимых карандаша — #mac #halfred для контура и #whirl для основы и, допустим, помада #isabelmarant», — пишет Седокова в комментарии к видео, на котором и демонстрирует сам процесс создания «припухлости».

Певица также предупредила подписчиц о том, что использование этой методики может привести к тому, что и их все окружающие будут активно обсуждать.

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Анна СедоковаАнна Седокова последние новостибьюти-секретыгубыКим Кардашянмакияж

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Анна Седокова раскрыла секрет своих пухлых губ
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