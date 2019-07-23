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Ольга Бузова записала новую песню «из девяностых»

Поклонники отметили интересный тренд последнего времени.

Ольга Бузова записала новую песню «из девяностых»
Ольга Бузова записала новую песню/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в Instagram опубликовала видеозапись, на которой представила свою новую песню. В ней, в частности, есть такие слова: «А ты испугался. От меня отписался. Из друзей удалился. Даже не извинился. Ты отлайкал все фотки. Даже без обработки. Даже без фотошопа. Вот такая вот …», — спела Ольга Бузова.

Ниже она написала, что пока не знает, как назвать свое новое произведение. Исполнительница попросила совета у своих подписчиков. «Остался только мастеринг, сведение и с вас варианты названий. Жду, мои хорошие», — заявила Ольга Бузова.

Между тем в комментариях подписчики отметили, что налицо прослеживается тренд этого лета. Возвращение в прошлое. «Тренд этого лета «80-е, 90-е». Сначала Билан «Про белые розы», теперь Оля. Ну, что же, тем и лучше, разнообразие в музыке и хиты для морских вечерних посиделок за бокалом вина. Поставлю на репит. Не все же слушать гундосый речитатив с маловнятными текстами под режущие слух звуки бензопилы», — заявила, к примеру, одна из подписчиц звезды.

Отметим, что на днях Ольга Бузова выступила в Бишкеке. Здесь собралось огромное количество ее поклонников. Любопытно, что в качестве подарка ей преподнесли мозаику с огромным количеством ее фотографий. На некоторых она изображена со своей сестрой. Правда, Бузова проигнорировала родственницу. Известно, что последние полгода они не общаются.

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Анна БузоваБишкекДима Биланновая песняОльга Бузова

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Ольга Бузова записала новую песню «из девяностых»
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