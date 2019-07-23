Новый образ подчеркнул благородство и тонкость черт Ходченковой

Актриса Светлана Ходченкова практически не сидит без работы. В своем Instagram она частенько длится различными снимками в образах или кадрами со съемочной площадки. Очередной пост в ленте ее микроблога также демонстрирует звезду в обворожительном образе в время творческого процесса.

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«Ох, какие были съемки в картине Ренаты Литвиновой «Северный ветер»», — подписала фотографию актриса, на которой предстала в объемном черном наряде и большой также черной шляпе с вуалью, которая прикрывает верхнюю и нижнюю часть лица Светланы.

Таинственный образ звезды оценили ее поклонники. По их словам, исторический костюм еще больше подчеркивает благородные черты лица Ходченковой. Ее называют «обворожительной», «прекрасной» и «восхитительной».

Напомним, такой «классический» пост в Сети от известной актрисы редкость в последнее время. Чаще звезда радовала своих фанатов и подписчиков совершенно другими, более «горячими» публикациями. В одном из постов она рассказала, что снялась топлес для глянцевого издания, а в другом – поделилась кадрами с веселой вечеринки.