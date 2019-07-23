Немоляева объяснила, почему зрители не пересматривают российское кино

Знаменитая Светлана Немоляева и в свои 82 года весьма востребована в кино и театре, благо работать позволяет здоровье. Вот и в эти дни звезда работает на съемках картины Стаса Мареева «Этаж», которая выйдет на экраны уже в этом году.

На съемочной площадке актриса рассказала, почему зрители предпочитают смотреть советское, а не современное, российское кино. А руководство многочисленных телеканалов, следуя предпочтениям аудитории без конца готово «крутить» «Гараж», «Операцию Ы» и другие киношедевры. По мнению народной артистки РСФСР, современное кино не на столько востребовано, а каналы тянутся за рейтингами и показывают контент, который уже давно апробирован.

«По себе замечаю — каждый раз, когда по телевидению показывают фильм «Гараж», думаю: «Нет, не буду больше его смотреть, сколько можно?» Но потом все равно останавливаюсь у экрана», — признается Светлана Немоляева.

Звезда отмечает, что в фильмах Гайдая, например, задействованы изумительные, остроумные актеры, а нынешнее поколение звезд потеряли эту комедийность и индивидуальность. Однако, дело не только в артистах. Здесь, уверена Немоляева, все действует в совокупности. В прежние времена сценарии были лучше, с хорошо выписанными ролями, а режиссеры обладали чутьем – какой артист что и как способен сыграть. Перед съемками актеры репетировали, обсуждали работу с гримерами, костюмерами. Сейчас на все это нет самого главного – времени и лишних денег.

Одна смена съемок, по словам, артистки, вылетает в копеечку: дорога аренда техники, декораций и помещений. У оператора нет полчаса на поиск нужного ракурса, поскольку у приехавшего на съемки актера есть только 20 минут, а затем он мчится на другую площадку, пишут «Известия».

«Кино превратилось в производство», — с сожалением замечает Светлана Немоляева.