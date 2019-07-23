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Анна Плетнева рассказала, как ее выручала интуиция

Это касается и карьеры, и собственной безопасности.

Анна Плетнева рассказала, как ее выручала интуиция
Внутренни голос всегда помогал Анне Плетневой и в карьере, и в жизни. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Солистка группы «Винтаж» советует поклонникам чаще доверять своей интуиции и прислушиваться к внутреннему голосу. Об этом певица рассказала в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro. По словам звезды, именно внутренний голос в свое время подсказал ей, что композиция «Знак водолея» будет настоящим хитом, хотя в это отказывались верить все окружающие. Они отговаривали ее не только от размещения трэка на радио, но и от съемок клипа. Но Анна настояла на своем и оказалась права.

Но бывали и другие, более серьезные случаи, когда под угрозой могла оказаться безопасность звезды. Однажды Анна возвращалась с гастролей из Краснодара. Уже на борту самолета она почувствовала неладное.

«Люк закрыть еще не успели, трап не отогнали. Ни секунды не сомневаясь, я встала и вышла из самолета прямо на взлетную полосу. Стюардессы кричали мне в спину, что я саботирую вылет, и они сейчас вызовут полицию. Но я их не послушала», — вспоминает артистка.

Через несколько минут после того, как она вернулась в аэропорт, стало известно, что в самолете нашли техническую неисправность. Именно поэтому против певицы не стали возбуждать уголовного дела.

Напомним, не так давно певица призналась, что мечтает о четвертом ребенке. По словам 41-летней звезды, она еще молодая женщина и ей под силу испытать прелести материнства.

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Тэги:

Анна ПлетнёваГруппа "Винтаж"звездановая композицияпевица

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Анна Плетнева рассказала, как ее выручала интуиция
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