Челси Клинтон стала мамой в третий раз

В семье Клинтонов произошло счастливое событие — дочь бывшего президента США стала мамой в третий раз. 39-летняя Челси родила маленького Джаспера от своего мужа, банкира Марка Мезвински.

О счастливом событии дочь экс-президента США сообщила на личной странице в соцсети Twitter.

This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother.

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 июля 2019 г.