Челси Клинтон стала мамой в третий раз

В семье Клинтонов произошло счастливое событие — дочь бывшего президента США стала мамой в третий раз. 39-летняя Челси родила маленького Джаспера от своего мужа, банкира Марка Мезвински.

О счастливом событии дочь экс-президента США сообщила на личной странице в соцсети Twitter.

This morning we welcomed our son, Jasper Clinton Mezvinsky. We are overflowing with love and gratitude and can’t wait to introduce him to his big sister and brother. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 июля 2019 г.

«Сегодня утром мы поприветствовали нашего сына, Джаспера Клинтон Мезвински. Мы переполнены любовью и благодарностью и не может дождаться момента, когда мы сможем показать малыша старшим сестре и брату», — написала 39-летняя Челси.

Стоит отметить, что во время третьей беременности дочь бывшего американского президента продолжала участвовать в общественной жизни США и посещать различные мероприятия.

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Челси Клинтон уже десять лет замужем за банкиром Марком Мезвински. Пара воспитывает троих детей — четырехлетнюю Шарлотту, трехлетнего Эйдана, а теперь и маленького Джаспера.

Сама Челси утверждает, что с детьми ей очень помогают родители — Билл и Хиллари.