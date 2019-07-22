Муж Чуриковой опроверг выписку актрисы из больницы

Режиссер Глеб Панфилов дал понять, что артистка все еще лечится от ушиба ребер в медицинском учреждении.

В Facebook Инны Чуриковой появилась запись, что актриса выписалась из больницы. Якобы артистка уже отдыхает дома и оттуда благодарит подписчиков за поддержку. Также в аккаунте появилось фото Чуриковой с сыном из загородного дома. Однако супруг и режиссер Глеб Панфилов опроверг выздоровление любимой.

«Нет-нет, у нее ушибы, но это серьезная вещь. Еще неизвестно, что лучше — ребро сломать или ушиб получить. К сожалению, ее и завтра еще не выпишут, врачи не отпускают — будут наблюдать. Единственное, из реанимации ее перевели в обычную палату», — рассказал Глеб Панфилов «Комсомольской правде».

Режиссер заявил, что публикация в Facebook не была правдивой. Несмотря на тысячи лайков и сотни комментариев под постом, фанаты радуются выздоровлению артистки раньше времени.

Пока что к Чуриковой не пускают коллег – только родных. Директор «Ленкома» Марк Варшавер надеется, что актриса скоро вернется на сцену. Звезда должна выступать во множестве постановок с сентября, а также участвовать в гастролях.

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Напомним, Инна Чурикова на днях упала со сцены. Инцидент произошел во время спектакля «Старая дева». Актрису доставили в реанимацию института имени Склифосовского. Подозревали перелом ребер, но звезда отделалась ушибами. Врачи могут отпустить её из больницы после недели восстановления.