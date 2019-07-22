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Умер Денис Коновалов, шеф-редактор программы «Пусть говорят»

Журналисту было всего 29 лет.

Умер Денис Коновалов, шеф-редактор программы «Пусть говорят»
Денис Коновалов/instagram.com/konovalova_alina__/

Ушел из жизни шеф-редактор телевизионного ток-шоу «Пусть говорят». Денису Коновалову было всего 29 лет, без мужа и отца осталась вдова и маленький сын. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Здесь он заработал репутацию настоящего профессионала, сильного, душевного и открытого человека. Супруга журналиста Алина Коновалова рассказала в эфире, что Денис был прекрасным отцом и все свободное время проводил в семье, с ребенком. Работая шеф-редактором ток-шоу «Пусть говорят», Денис переживал за каждого героя программы, перенося чужую боль на себя, иногда не мог заснуть по ночам.

«Он мог и ночевать с героем в гостинице, не важно, что бы он ни делал, он всей душой был там», — сказала супруга Дениса Коновалова. Девушка, кстати, была коллегой журналиста и как никто другой понимала тяготы его непростой профессии.

Денис Коновалов был из тех парней, которые добивались всего в жизни сами. Вырос он в Кемеровской области и до того, как попал на телевидение успел поработать несколько лет шахтером. Поэтому нужды и проблемы простых людей ему были понятны, а шоу под его руководством отличались особой душевностью и теплотой.

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Умер Денис Коновалов, шеф-редактор программы «Пусть говорят»
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