Анфиса Чехова заявила, что идеальных подруг не существует

Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что раньше очень идеалистически относилась к подругам. Ей было необходимо, чтобы в каждой нашелся набор качеств, из которых, по ее мнению, и состоит друг — в жилетку поплакаться, потусить-посмеяться, чтобы подруга всегда понимала, разделяла ее мнение.

«Чтобы с каждой было приятно вместе путешествовать, строить бизнес, пускаться во все тяжкие, водить детей в один садик, и чтобы дети наши непременно дружили… так я видела в идеале всех своих подруг! Но с годами и с опытом поняла, что так бывает лишь в романтических фильмах и у юных максималисток», — написала Чехова в Instagram.

Реальность оказалась совершенно другой. «Каждая подруга имеет свою индивидуальность и, как и все мы, где-то может быть с тобой на одной волне, а в чем-то не подходить совершенно! У каждой есть масса достоинств, но есть и особенности, с которыми лучше не сталкиваться», — призналась звезда.

По ее мнению, с одной подругой здорово посмеяться и «пошопиться», с другой— путешествовать и сплетничать, с третьей — делиться сокровенными тайнами и получать поддержку в трудную минуту.

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«Все становится гораздо лучше, когда ты не ждешь от подруг всего и сразу, когда знаешь, какие ваши стороны хорошо сочетаются, и соприкасаешься именно этими сторонами! Тогда нет претензий и обид, что подруга вас не поняла… Жить, общаясь с реально существующими людьми, гораздо интересней, чем со своими иллюзиями насчет них!» — к такому выводу пришла Чехова.