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Живи долго: Николаев не забыл о 68-летии Газманова

Композитор поздравил близкого друга с днем рождения, пожелав народного артисту России долголетия.

Живи долго: Николаев не забыл о 68-летии Газманова
Олег Газманов (Фото: Globallookpress.com)

Композитор Игорь Николаев не забыл поздравить народного артиста России Олега Газманова с днем рождения. Ему исполнилось 68 лет. Певец появился на свет 22 июля 1951 года. На личной страничке в Instagram супруг Юлии Проскуряковой поделился совместными снимками с именинником, обратившись к виновнику торжества с пожеланиями.

В комментариях под фото Игорь Николаев подметил, что всегда чувствовал себя комфортно и непринужденно в компании Олега Газманова — будь то гримерная, или кулисы сборных концертов. Композитор считает близкого друга по-настоящему народным артистом, сумевшим добиться любви и признания своей публики.

«Олег, дружище, с тобой всегда весело, отлично и комфортно везде — в общих гримерках, на теннисном корте, за кулисами сборных концертов и на разнообразных тусовках, в самолетах и поездах! Ты, по-настоящему народный автор и народный артист! Живи долго и счастливо и радуй своих близких людей!!! С этого дня — 68 отжиманий», — добавил Николаев.

Ни для кого не секрет, что Олег Газманов предпочитает активный отдых. Певец тщательно следит за своей физической формой, делая все для того, чтобы не пропускать тренировки и разминки даже в отпуске.

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Живи долго: Николаев не забыл о 68-летии Газманова
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