Дочь Игоря Николаева помогла написать папе детскую песню

Трехлетняя дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника еще слишком мала, чтобы составить конкуренцию таким опытным светским львятам, как Лиза и Гарри Галкины. Но Ника — так девочку называют в семье — уже делает первые шаги, чтобы тоже стать звездой Instagram. Малышка помогла написать папе Игорю детскую песенку про кошку Тэслу.

В Instagram супруги композитора Юлии Проскуряковой появилось видео: Игорь Николаев поет песню и аккомпанирует себе на рояле, мама Юля подпевает, а Ника — рядом, в центре всей этой милой домашней истории.

«Новый хит от Ники и Игоря Николаевых про кошку Тэслу. Музыка И. Николаева, слова и идея Вероники Николаевой. Бэк-вокал и съемка — Ю. Проскурякова. Кошка Тэсла — выдуманный персонаж, Ника придумала его сама. В отличие от мяукника Тэсла все-таки чуть-чуть говорит и даже поет. Мяукник же только мяукал и никогда, по признанию Ники, не мог говорить», — подписала видео Юлия Проскурякова.

Поклонники композитора с восторгом приняли творчество папы и дочери. Часть поклонников сравнила Нику и Лизу Галкину: «Юлия, у вас очень шустрая дочка, и у Аллы Борисовны тоже, но отличаются чем-то. Счастья вам!» — написала одна из подписчиц.

Вся семья Николаевых отдыхает в июле в Юрмале, где у композитора есть собственные апартаменты.