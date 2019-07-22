НОВОСТИ

Дочь Игоря Николаева помогла написать папе детскую песню

Композиция посвящена выдуманному персонажу — кошке по кличке Тэсла.

Дочь Игоря Николаева помогла написать папе детскую песню
Игорь Николаев/instagram.com/igor_nikolaev_music/

Трехлетняя дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника еще слишком мала, чтобы составить конкуренцию таким опытным светским львятам, как Лиза и Гарри Галкины. Но Ника — так девочку называют в семье — уже делает первые шаги, чтобы тоже стать звездой Instagram. Малышка помогла написать папе Игорю детскую песенку про кошку Тэслу.

В Instagram супруги композитора Юлии Проскуряковой появилось видео: Игорь Николаев поет песню и аккомпанирует себе на рояле, мама Юля подпевает, а Ника — рядом, в центре всей этой милой домашней истории.
«Новый хит от Ники и Игоря Николаевых про кошку Тэслу. Музыка И. Николаева, слова и идея Вероники Николаевой. Бэк-вокал и съемка — Ю. Проскурякова. Кошка Тэсла — выдуманный персонаж, Ника придумала его сама. В отличие от мяукника Тэсла все-таки чуть-чуть говорит и даже поет. Мяукник же только мяукал и никогда, по признанию Ники, не мог говорить», — подписала видео Юлия Проскурякова.

Поклонники композитора с восторгом приняли творчество папы и дочери. Часть поклонников сравнила Нику и Лизу Галкину: «Юлия, у вас очень шустрая дочка, и у Аллы Борисовны тоже, но отличаются чем-то. Счастья вам!» — написала одна из подписчиц.

Вся семья Николаевых отдыхает в июле в Юрмале, где у композитора есть собственные апартаменты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь НиколаевЛиза ГалкинаЮлия Проскурякова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Игоря Николаева помогла написать папе детскую песню
Интересно?
Поделись с друзьями: