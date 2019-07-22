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Принц Гарри поделился мечами о жизни для сына

Герцог хотел бы вырастить Арчи вдали от королевского двора.

Принц Гарри поделился мечами о жизни для сына
Принц Гарри мечтает, чтобы у Арчи была обычная жизнь Фото: Eastnews

Малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, родился всего два месяца назад, но по популярности уже успел обогнать своих двоюродных братьев и сестер Джорджа, Шарлотту и Луи.

Причина интереса к августейшему младенцу заключается в первую очередь в том, что его родители с самого начала вели себя иначе, чем другие члены королевской семьи после рождения наследника. Споры вызывали имя ребенка, отказ герцогини показать малыша сразу же после рождения и, наконец, обряд крещения, на который были допущены только самые близкие.

Поклонники венценосной семьи списывали такие решения на Меган и ее упрямый характер, но оказалось, что инициатором всей секретности, окружающей малыша с самого рождения, был его отец. Как сообщил источник во Фрогмор коттедже Express, принц Гарри мечтает, чтобы у Арчи было не такое детство, как у него.

«Принц Гарри нацелен на то, чтобы у сына была нормальная жизнь, чтобы он вырос и нашел себе нормальную работу», — заявил источник.

Он напомнил, что Гарри всегда завидовал своей кузине, Заре Филипс, дочери его тети принцессы Анны. Однако, по словам инсайдера, у Арчи нет шансов провести жизнь, как Зара.

«Я думаю, Гарри постарается защитить Арчи настолько, насколько сможет, но в конечном итоге поймет, что сражение проиграно. Интерес к их паре так велик. Не все знают, кто такая принцесса Анна, но Арчи уже знают все», — уверен источник.

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Принц Гарри поделился мечами о жизни для сына
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